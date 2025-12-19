「台北音圖中心」這時完工！全新圖書總館＋國際級音樂廳，亮點搶先公開

台北也要有全新圖書館啦！正在規劃中的「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」地點就在大安森林公園旁，是全台首座結合圖書館與音樂廳的文教新地標，預計2030年完工，小編幫大家搜出官方釋出的模擬圖，趕緊一起來看亮點有哪些～

「台北音圖中心」2030年登場

「台北市立圖書館新總館與臺北音樂廳」（以下簡稱：台北音圖中心）地點坐落於大安區信義路與建國南路口，西側為大安森林公園，鄰近淡水信義線及文湖線捷運雙線，交通相當便利。整體建築由台灣知名建築師姚仁喜主持的大元聯合建築師事務所設計，朝著環保節能綠建築方向，打造專業級音樂廳、智慧數位化圖書館總館，並與周圍大安森林公園結合，成為台北文化新地標，預計2030年完工。

▲預計2030年完工的台北音圖中心，地點坐落於大安區信義路與建國南路口，一旁就是大安森林公園。（模擬圖僅供參考）

建築外觀融合東西方元素

２座新建築外觀各以東西方元素設計，圖書館外牆以古代竹簡書籍為靈感，竹簡填入文字便成為了書冊；音樂廳外牆則以線條呈現西洋的五線譜意象，五線譜填入音符，便能譜出豐富的樂章，以最簡單的線條美學，塑造音圖中心優美的造型。入夜後，交響樂廳、多媒體排練實驗空間、國際會議廳等空間看起來就像會發光的盒子，發散溫暖微光，低調靜默地呈現都市中的文藝氣息。

▲全新設計的圖書館、音樂廳，外觀分別以古代竹簡書籍與西洋五線譜為靈感建造。（模擬圖僅供參考）

打造旗艦級大都會首都圖書館

「台北市立圖書館新總館」定位為旗艦級大都會首都圖書館，根據目前官方釋出的建設計畫，室內將搭配智慧照明、環保節能等智慧化系統，同時提供分齡分眾之專屬空間與服務，並規劃可容納70萬冊的藏書空間、3,000席的閱覽及自修空間、多席次的影音觀賞空間、兒童圖書館、500席以上的國際會議廳、館內自用或對外租用的會議研習空間，打造一個智慧化、數位化、提供美好閱讀體驗的新場所。

▲台北市立圖書館新總館大廳採挑高設計，以大面積玻璃引入自然採光。（模擬圖僅供參考）

▲自修光庭有天井引進自然採光。（模擬圖僅供參考）

規劃國際級大型音樂廳

「台北音樂廳」以國際級場館規模建造，規劃可容納1,500席以上的梯田式交響音樂廳、600席以上多媒體排練實驗空間，以及相關表演支援空間，還設有２套大、小、合奏、個別練習室，除了提供常駐排練使用，合奏、個別練習室亦可對外租借，供地區學生、音樂團體使用。

▲以國際級規格打造的「台北音樂廳」，除了作為表演場地，也規劃不少練習室可使用。（模擬圖僅供參考）

【景點資訊】

台北市立圖書館新總館與臺北音樂廳

地址：台北市大安區信義路與建國南路口

預計完工時間：2030年

