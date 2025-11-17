台北音樂廳與圖書總館決標 預計119年底完工

（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市水利處今天表示，受工資與營建物價持續上漲影響，規劃設在大安區的台北音樂廳與圖書總館曾經流標，11月已完成評選及決標作業，預計於民國115年3月開工，119年底完工。

台北市工務局水利工程處告訴中央社記者，位在台北市大安區的台北音樂廳與圖書總館工程，早在前台北市長柯文哲任內就已拍板定案，但招標期間受工資與營建物價持續上漲影響曾經流標。

水利處補充，依據政府採購法規定，第一次投標家數未達法定規定的3家以上，僅1家投標，因而流標；第二次招標的規定，需有1家即可進行公開評選，而經資格審查合格家數為2家，所以已於11月13日決標。

廣告 廣告

再者，水利處說，114年終於獲得台北市議會同意調整總經費，也有助於114年11月間完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司、奇鼎科技股份有限公司聯合承攬得標。

水利處說，此工程總樓地板面積為2萬7479坪，計地下3層、地上9層，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，作為台北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳使用，以及運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，以滿足台北市音樂團體眾多及創新跨域展演的需求。

水利處說，圖書總館則定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，採行智慧化系統，將成為全國公共圖書館標竿，並提供分齡、分眾專屬空間與服務。

此外，水利處說，此案為環保節能建物，將取得鑽石級綠建築標章及銅級智慧建築，並會透過整體規劃、創意設計，提供城市多元文化活動的設施空間。（編輯：李淑華）1141117