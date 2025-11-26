台北頂級日料推薦！「橋山・壽喜燒」A5和牛、海膽丼、松露龍蝦太奢華，秋季限定升級一次看

走進大安區的巷弄，步伐會在一處純白清水模外牆前悄悄慢下來。木格柵門面透著柔光，地面碎石路鋪陳出一種東京日常的安靜氣息，「橋山·壽喜燒」承襲自東京人形町的百年壽喜燒底蘊，從2024年開幕以來已是饕客名單上的常客，現場採全預約制、專人桌邊服務，每一桌都能夠擁有自己用餐的專屬節奏。

亮點1｜靜謐日式美感打造專屬餐席

寬敞桌距、柔光包廂與帶著寧靜氣息的石徑是走進橋山時最先感受到的慢，店內以靜與距為空間核心，讓人把注意力完全放在鍋中香氣。專人桌邊服務始終流暢，不急不躁，從抹鍋油、炒糖到掌握肉片受熱，都有精準節奏。食器選用、燈光角度與擺盤比例都透露出店家對細節的執著，寧靜優美的用餐環境為料理鋪了一條沉穩的路。

亮點2｜2種壽喜燒精神一次品味

橋山承襲自日本東京人形町的老舖，最迷人的地方在於融合了2種壽喜燒風格。關西派以炒糖香氣開場，琥珀色三溫糖在熱鍋中融化，焦香讓空氣都變得柔軟。關東派的細膩則體現在醬汁比例與湯底厚度。醬汁使用日式小豆島醬油，配上自家昆布水提味，濃度落在濃郁與溫潤之間，每一口都是深層韻味的堆疊。專人將A5和牛輕煎後淋上醬汁，散發出簡單又迷人的美好風味。最後將牛肉沾上現場手打雞蛋，蛋液的奶香把醬汁的甘甜推得更深，絕對是壽喜燒愛好者難以抗拒的瞬間。

亮點3｜A5和牛主角地位穩固

橋山選用頂級松銘柄牛，皆為超過24個月月熟齡的日本A5和牛，來自米澤、宮崎與近江等地。肉質透著柔亮光澤，雪花油脂分布細緻均勻。每一片都是職人刀工與產地風土交織的結果。入口後的油香會在舌尖慢慢化開，厚度不需要誇飾，咬下去就是溫潤的平衡感。蔬菜部分以綜合菜盤呈現，日本大蔥、蒟蒻絲、日本鱈寶與汆燙過的根莖蔬菜讓味覺更乾淨。搭配料理長的醬汁，味道比想像中更耐吃，小編建議如果偏好清淡或是重口味，都可以隨時跟服務人員反應喔。

亮點4｜秋季限定豪華加購升級

這一季的限定菜色是視覺與味覺同步拉滿的盛宴！松露香焰龍蝦是海鮮控第一眼會注意的菜色，鮮活波士頓龍蝦以奶油和大蔥燒烤，松露香在熱氣中層層冒出，加價1499元就可享用。另一款高人氣加購品月見牛舌飯則以牛舌根部位為主角，鋪在台灣越光米上，再疊上干貝與乾酪，最後放上一顆生食級蛋黃，視覺與香氣都十分滿足，售價980元。這次最受矚目的亮點是限期登場的爆量極上雲丹丼，以特製醋飯為底覆上滿滿鮭魚卵，再由服務人員在桌邊豪氣鋪上日本海膽，生蛋黃的金色反光與魚子醬的點綴讓整碗更具層次，適合4到6人共享，特價4680元，並附贈北海道干貝一份，會一直販售到明年1月底。

亮點5｜以甜點與茶畫下完美句點

餐後甜點提供銅鑼燒與伯爵紅茶巴斯克蛋糕，巴斯克蛋糕表層撒上炙燒日本上白糖，切開後入口是溫潤濃香，配上馬斯卡彭與鮮奶油，平衡得宜。飲品可選熱鐵觀音或熱抹茶，2種都有安定味覺的效果，尾韻乾淨，讓整頓壽喜燒以舒服的方式收尾。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

