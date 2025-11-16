台北預售屋「剩萬華」未破百萬 房仲喊話：房子越老越便宜！買中古屋吧

記者陳韋帆／台北報導

台北預售屋房價僅剩萬華尚未破百萬！永慶房產集團建議，能力有限的購屋族，可轉向房價相對親民的中古屋選擇。（圖／記者陳韋帆攝影）

台北預售屋房價僅剩萬華尚未破百萬！永慶房屋表示，屋齡越高房價越親民，尤其是逾30年屋齡還有5字頭，具坪效好、價格親民等特性，建議購屋族依自己能力選擇。

據實價登錄，近1年平均房屋單價，「預售屋」大安每坪171.5萬元居冠，松山、信義、中正等區全超過150萬元，全市僅萬華落在98.6萬元；「10年內新成屋」也普遍逼近百萬，僅內湖、北投、文山及萬華仍在百萬內；「逾30年中古屋」則皆未破百萬，北投、文山、萬華仍在5字頭。

台北市近一年「預售屋、新成屋、中古屋」平均房價。（圖／永慶房屋提供）

預售屋房價剩萬華沒破百萬 北投、文山、萬華房價最親民

永慶房產集團研究發展中心副理陳金萍表示，萬華因開發早、住宅密度高，新案坪數多偏向中小型，加上建商採貼近市場的開價策略，使其成為台北唯一「百萬內預售屋」行政區。

關於房價普遍較低的內湖、北投、文山、萬華等區，她說，這些區域多屬生活圈外圍或早期開發區，土地取得成本低、產品以自住需求為主，使價格維持相對親民水位。

與預售屋房價差擴大 中古屋具低公設、高坪效優勢

陳金萍表示，老屋更受惠於都更危老政策，不僅入手門檻低，若以相同預算比較，中古屋坪效往往優於預售屋，如北投預售屋每坪109.2萬元，而30年以上中古屋僅54萬元，可換取近2倍以上使用坪數，吸引自住族青睞。

最後，她說，預售屋新案雖公設、管理模式較新，品質結構也相對穩定，但房價門檻居高不下，建議預算有限的民眾，可轉往具坪效好、價格親民的中古屋做選擇。

