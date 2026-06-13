台北飛屏東被要求看護照？ 內行揭原因：問題出在「以英文姓名訂票」

內行網友指出，搭國內線時，如果訂位名字是輸入英文就要出示護照，輸入中文則拿身份證即可。（圖／報系資料照）

「才知道搭國內線要護照！」一名網友分享，他以Agoda訂了自台北飛往台東的機票，並以英文名字訂票，沒想到登機時竟被要求出示護照，讓他相當震驚。對此，就有內行人提醒，「第三方用英文訂後，報到要看護照」、「訂位名字是輸入英文要護照，輸入中文拿身份證就可以」。

這名網友在Threads發文表示，他日前使用Agoda訂了立榮航空的機票，自台北飛到屏東，航空公司卻要求他出示護照，讓他不禁疑惑道，「長這麼大，才知道搭國內線要護照。」

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貼文曝光後，不少鄉民質疑，「奇怪！我搭國內線，就從沒用過護照」、「無聊，誰跟你搭國內線要用護照」、「用身份證吧」、「不要把你的特別，說的好像都要」、「我朋友在機場工作就說不用，我自己坐國內線也不用」、「不要這樣誤導」。

也有人指出，「因為你訂英文名字」、「基本不用，但若是用護照號碼訂票，就要」、「訂位名字是輸入英文要護照，輸入中文拿身份證就可以」、「這是真的，親身體驗過，第三方用英文訂後，報到要看護照」、「用官網輸入中文名字就只要身分證，如果trip.com或其他國外訂票買國內線就會需要」、「你是因為在非航空公司平台訂所以才要使用護照，一般是用身分證就好」。

實際查看立榮航空官網資訊，其中「搭機必備文件」就顯示，如果旅客以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件如護照或居留證，以備接受檢查核對。

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