台北飛札幌航班行動電源突自燃 她驚魂：離死亡好近

飛往日本札幌的航班上，疑似乘客攜帶的行動電源於13日在起飛後，不到半小時的時間突然爆炸，導致機艙內冒出煙霧。（示意圖／翻攝畫面，與新聞當事航空無關）

有民眾於社群平台Threads上發文，並附上一段影片，內文中指出，班機從桃園機場起飛，升空後不到半小時，機艙內突然出現異狀，疑似有乘客攜帶的行動電源爆炸燃燒，空氣中開始瀰漫著燒焦與煙硝味，氣味刺鼻現場，隨即傳出尖叫聲，原本正在休息的乘客全驚醒。

坐在前排的原PO驚魂未定：「在飛機上遇到失火的機率到底有多低…這是我第一次感覺死亡離我這麼近。感謝老天保佑，大家都平安無事。」從影片中可以看到，冷靜的空服員迅速拿水滅火，並疏散附近乘客。幸好，機上所有人員都平安無恙，真的要為空服員的專業精神點讚！

航空公司確認事件源於乘客攜帶的行動電源，並表示有部分乘客因煙霧而感到不適，輕微燙傷情況也被報告。幸運的是，航班最終安全降落，並在目的地處理了相關的行動電源設備。航空公司呼籲旅客選擇知名品牌的行動電源，避免使用來路不明的產品，以確保安全。

