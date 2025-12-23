台北飯店串聯義賣與關懷行動 送暖八里安老院

「啄木鳥樂團」每年歲末皆隨台北凱撒大飯店前往八里安老院，為長者帶來多首精彩歌曲演出，以音樂拉近彼此距離，現場熱絡而愉悅。（圖：主辦單位提供）

歲末向來是飯店業最繁忙的旺季，為迎接聖誕佳節，台北凱撒大飯店不僅提供溫馨細緻的住宿與餐飲服務，亦不忘關懷社會中亟需幫助的角落。即使在住宿率達到高峰的時期，飯店依然積極履行企業社會責任，將愛與關懷轉化為實際行動，持續回饋社會。整個12月，飯店透過聖誕紅義賣、跳蚤市場愛心義賣及舉辦八里安老院歲末聯歡等活動，將溫暖送至需要的人身邊，並誠邀社會各界共同參與，讓愛的力量在冬日悄然蔓延。

月初，台北凱撒大飯店積極參與由宏國關係事業財團法人林堉琪紀念基金會、桃園市私立脊隨損傷潛能發展中心及中華花藝設計協會共同舉辦的「聖誕紅義賣」活動。飯店透過認購聖誕紅來支持公益，並將其擺放於館內各樓層的公共空間，營造濃厚的節慶氛圍，讓每一株聖誕紅不僅成為祝福的象徵，也將愛心自然融入旅宿與餐飲空間。

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟日前更親自帶領全體員工，於飯店門口舉辦「跳蚤市場愛心義賣」，並於數月前便開始號召飯店一樓及地下一樓的「凱撒美食精品館」，邀請三十多家品牌商共同參與。這項義賣活動已持續超過二十年，成為台北凱撒回饋社會的重要平台，也是一年一度員工齊心投入的公益盛事。今年，品牌商家更加踴躍支持，並提供更多元的商品，成功吸引大量北車商圈的民眾前來參與，義賣所得也創下近年來的新高紀錄。楊慧娟總經理感動地表示：「善意的力量能改變社會，感謝所有員工和合作夥伴的熱情投入，並期待我們能在事業發展與公益事業上持續攜手前行。」

聖誕節前夕，台北凱撒大飯店將義賣所得全數捐贈給長期合作的公益單位：財團法人新北市私立台灣天主教八里安老院與啄木鳥樂團（中華民國身心障礙者藝文推廣協會），並於八里安老院舉辦歲末聯歡活動，將善款與愛心送到長者與身心障礙朋友手中。活動特別邀請了宏國關係企業的林謝罕見董事長、王淑蓉董事、林堉琪紀念基金會的林鴻鈞執行長，以及國際崇她社新北社，共同為公益獻愛心；同時，宏國德霖科技大學師生也一同前往陪伴長者，提前共度溫馨佳節，讓公益不僅止於捐贈，更成為溫暖的交流。

台北凱撒大飯店秉持企業社會責任（CSR）理念，持續將愛心化為具體成果，並透過長期陪伴與深耕關懷，讓每一份付出都能匯聚成更加溫暖、美好與和諧的社會。