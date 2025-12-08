台北飯店價格太貴！他轉至１地過夜僅390元，網友：CP值高還有飲料喝到飽

近年來國旅住宿費用持續攀升，讓不少民眾感嘆旅遊成本越來越高。台北市區的飯店房價更是令人咋舌，動輒數千元的住宿費讓許多遊客望而卻步。粉專「Owl貓頭鷹交通書」作者日前來台北參加展覽活動時，發現飯店住宿費用高達４千至６千元，最後選擇到網咖過夜，僅花費390元就解決住宿問題，這個經驗分享引發網友熱烈討論。

網咖過夜住宿390元

「Owl貓頭鷹交通書」作者在臉書發文分享，他先前到台北參加展場活動，查詢附近飯店價格時，發現一晚住宿費用都要４千至６千元以上，而且多數飯店已經客滿。位於精華地段的飯店更是價格驚人，房費高達４千元甚至破萬元，相當於可以租屋１個月的費用。



面對如此昂貴的住宿成本，他決定改變策略，直接前往網咖過夜。他從晚上７時開始計時，加上包夜費用總共只需要390元。網咖的地理位置也相當便利，距離捷運站很近。

廣告 廣告

網咖住宿需求激增

「Owl貓頭鷹交通書」作者表示，他抵達網咖時，店裡生意相當好，櫃檯電話響個不停，店員接起電話就直接告知「現在全都客滿囉」，而且門外還有許多人在排隊等候，「看來很多人都知道，找地方睡一晚，７千元對比390元，哪邊比較划算」。

網咖過夜經濟實惠

這篇文章引起廣大網友共鳴，許多人分享類似經驗和看法，認為網咖確實是經濟實惠的選擇，「網咖CP值比較高」「Qtime真的是好去處，純休息很划算，有些門市還有淋浴間」「外面假日住宿太貴了，我後來出遊也幾乎選網咖，建議帶酒精消毒鍵盤滑鼠桌床」「有時更恐怖…上次一早到台北就先問，直接客滿」。而實際查看Qtime粉專，到此地消費除了可以玩電腦、看電影及漫畫，還有各式冷熱飲喝到飽。

網咖過夜缺點

但也有網友指出缺點，「有時候就算住在網咖的包廂也滿吵的，如果是淺眠者會一直被吵醒」「有體驗過一次，就是很吵而已」「我也睡過一趟網咖，其實真的有點難睡，我那間包廂煙味有點重」「上次去到某間網咖，剛進去就出來了，味道難以形容，最後跑去住青年旅社」「睡網咖隔壁的人打呼聲超可怕」。

台北住宿價格爭議

此外，網友們對於台北住宿價格也提出看法，「很多旅館睡的不是床，是地價」「住宿價格已經玩爛的，他們主打著一個『搶』字而已」「真的是鑲金，貴到很離譜」「耶誕城的時候連青旅都很貴，老破小旅館也要５、６千起跳」。

▲有些網咖會提供一人包廂，能玩電腦，也有地方休息睡覺。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

《鬼才之道》不是第１！網友推薦近２年最好看10大國片，冠軍動作戲超震撼

不是紅豆、芋圓！他吃燒仙草「加１物」被稱怪咖，老饕力挺：超好吃

超商地瓜可以連皮吃？專家示警１狀況避免食用，農業部加碼曝３類人要少吃

快檢查手機！下載「５款APP」恐個資外洩、遭盜刷，小紅書、抖音都上榜



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章