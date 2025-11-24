台北飯店價格飆漲！他改住「這裡」一晚只要390元：走出去就捷運站

生活中心／彭淇昀報導

台北的飯店價格高漲，尤其遇到附近有在辦活動，更是直接飆破萬元。對此，臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」分享，展場結束後，他想找個飯店休息，但卻發現飯店價格高得嚇人，最後改去網咖，晚上7點入場計時加包夜，一覺到天亮只花了390元，且步行就能到捷運站，引發不少網友熱烈討論。

台北的飯店價格高漲，不少人選擇高CP值的網咖，有些甚至還有淋浴設備，相當划算。（示意圖／翻攝畫面）

經常關注交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」22日發文表示，台北週邊的飯店都要價4到6000以上，而且幾乎還都滿了，「好找、交通好的只剩9000、1萬，睡一晚可以租1個月的概念」。

粉專透露，還好他離開展場後先衝網咖，「7點入場計時+包夜，睡到早上起來只要390元，而且出門就捷運，地點超好」。還好他手腳夠快，當天人潮相當誇張，「櫃檯電話沒停過，店員接起來第一句就是：現在全都客滿囉！然後門外是一堆人在排隊，賭有人提早離場，看來很多人都知道，找地方睡一晚9000vs390，哪邊比較好」。

貼文曝光後，不少網友湧入留言區，「真的是好去處，純休息很划算，有些門市還有淋浴間」、「我半夜沒車回家也睡過，真是好地方」、「假日好像很容易爆滿」、「是我也選網咖，旅館真的太貴了」；不過有網友點出缺點，「我也去睡過，真的便宜，但菸味有點重」、「住網咖要能睡，隔音差是真的，但戴耳塞就好」。

