台北飯店太貴？他改住網咖包夜「390元」：全客滿

最近有到台北參加大型展覽或演唱會的朋友，可能會遇到住宿不好找的情況。經常關注交通議題的粉絲專頁「Owl貓頭鷹交通書」日前發文分享他的親身經歷，指出在特定時段，台北周邊的飯店價格普遍都要價4000到6000元以上，而且幾乎都被訂滿。他改住網咖包夜「睡到早上起來只要390」，掀起討論。

面對飯店價格的「通膨式上漲」，許多精打細算的民眾開始尋找其他替代方案，而「網咖」意外成了這場住宿荒中的黑馬。「Owl貓頭鷹交通書」分享，在展場活動結束後，他直接衝到網咖，採取了7點入場計時搭配包夜的模式，從晚上睡到早上起來，總共花費只要390元。更重要的是，這間網咖地點超好，出門就是捷運站，交通便利性完全不輸給高價位的飯店。

這項省錢策略的成功，迅速在網路上引起共鳴。「Owl貓頭鷹交通書」也觀察到，這間網咖的生意超好，「現在櫃檯電話沒停過，店員接起來第一句就是：『現在全都客滿囉』」。當天網咖門口甚至出現了一堆人在排隊，賭的就是有人會提早離場。「Owl貓頭鷹交通書」感嘆，看來很多人都知道，「找地方睡一晚，9000元VS 390元，那邊比較好」。

貼文一出，掀起一波討論，「比起支持可悲國旅，我寧可選擇網咖」、「我也去睡過一趟網咖，其實真的有點難睡，我那間包廂菸味有點重，想搞一台改好的露營車，感覺很爽啊~~」、「坐下去的時候記得先檢查一下縫縫」、「有體驗睡過一次，就是環境很吵而已，有帶降噪耳機聽個ASMR就沒毛病了」、「台北我都睡1千5上下的旅店，因為我哪裡都能睡，但全身能夠躺平對我才是最重要的」、「是我也選網咖，旅館真的太貴了」、「我睡過，不想花大錢的好去處」。

不過，有人透露還是有價格合宜的住宿，「我星期天有住到1千7的旅店，意外乾淨，還有早餐，剛好在網咖樓下，不用兩千，能好好伸展睡覺，也沒被吵到，還是有價格合宜的住宿選擇」。

