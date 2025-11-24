台北飯店破6千！他改睡這1處「只要390元」地點還超好

生活中心／周孟漢報導



近幾年台灣人愛旅遊，只要有時間就飛出國，但在國旅部分，則有不少人怒轟住宿價格太高，且品質參差不齊，導致國旅負評連連。而在近日，經常關注交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」就發文，透露這天要找台北住宿時，發現隨便都要4000到6000元以上，而且幾乎還都客滿，最後他選擇入住網咖，一覺到天亮只要390元，且還離捷運站超近。





假日台北飯店價格破6000元！他傻眼改睡「這1處」：390元一覺到天亮

不少人怒轟國旅住宿價格太高，且品質參差不齊。（圖／民視新聞網）

臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」近日發文，透露22日這天在台北找住宿，發現飯店都要價4000到6000元以上，而且幾乎還都客滿，若是要好找、交通好的只剩9000元，甚至來到10000元，根本是「睡一晚可以租一個月的概念」。

「Owl貓頭鷹交通書」發現假日飯店都要價4000到6000元以上。（圖／翻攝自臉書粉專《Owl貓頭鷹交通書》）





眼看價格如此高昂，「Owl貓頭鷹交通書」則將目光轉向網咖，「7點入場計時＋包夜，睡到早上起來只要390元，而且出門就捷運，地點超好」，並透露櫃檯電話沒停過，店員接起來第一句就是「現在全都客滿囉」，甚至到晚上約11點時，門外還有一堆人在排隊，賭看看有沒有人提早離場，感嘆「看來很多人都知道，找地方睡一晚，9000（元）VS.390（元），哪邊比較好」。

「Owl貓頭鷹交通書」透露到網咖，從7點睡到早上起來只要390元，而且出門就有捷運。（圖／翻攝自臉書粉專《Owl貓頭鷹交通書》）





文章曝光後，立刻引發網友共鳴「比起支持可悲國旅我寧可選擇網咖」、「改天就看到旅客跑去大安公園跟遊民搶位子了」、「網咖真的是好去處，純休息很划算，有些門市還有淋浴間」、「其實整體都不錯，真要說的缺點就是有時候真的蠻吵的，如果淺眠的人應該會一直被吵醒」、「有體驗睡過一次，就是環境很吵而已，有帶降噪耳機聽個ASMR就沒毛病了」。





