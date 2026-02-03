台北首例漢他病毒 蔣萬安指示加強防疫 市府籲3點避鼠患

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市長蔣萬安2日召開應變會議，蔣萬安指示副市長林奕華督導跨局處防治作業，要求北市環保局協助各區提前加強落實年節前清消並針對鼠患有效投藥。（本報資料照片）

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住於大安區的70多歲男性檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊2隻老鼠驗出漢他病毒陽性。台北市長蔣萬安昨日召開應變會議，蔣萬安表示，市府確認是漢他病毒後，衛生局立刻對周遭200公尺佈置鼠籠以及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等等應變措施。蔣萬安並指示副市長林奕華督導跨局處防治作業，要求北市環保局協助各區提前加強落實年節前清消並針對鼠患有效投藥。

蔣萬安於會議中表示，該案例是今年首例漢他病毒案例，北市府絕不掉以輕心，第一時間市府就採取和往年相關案例相同的標準處理流程。

蔣萬安指出，市府一經檢驗確定該案是漢他病毒後，衛生局立刻對周遭200公尺佈置鼠籠以及對密集接觸者衛教、評估周遭環境等等應變措施。環保局也進行了清消、專案投藥。

蔣萬安於會議中裁示，環保局協助各區提前加強落實年節前清消以及特別著重對老鼠的有效投藥；公園處、市場處等相關局處也要加強處理，並由林奕華督導跨局處防治作業。

北市府提醒，接下來適逢農曆春節，市民朋友在過年前大掃除、環境整理時，務必戴口罩、手套，避免直接接觸到老鼠或相關分泌物，檢查家裏可能被入侵的環境，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。如果身體出現發燒、頭暈、出血等相關症狀，要盡速就醫，市府會持續加強防疫整備和環境清潔工作。

