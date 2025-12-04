台北首家自主碳盤查醫院！ 中山醫院通過國際第三方授證
生活中心／台北報導
台北中山醫院宣布，首次完成的《溫室氣體碳盤查報告書》正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，簡稱BV）的第三方查證，並在昨（3日）舉辦了授證典禮。院方開心表示，這代表醫院在永續經營和減碳管理上已達到國際標準，象徵中山醫院在推動永續發展上跨出了一大步。
這次授證典禮由BV總經理江有泰親自頒發證書給中山醫院院長朱益宏，現場包括綠易顧問董事長毛穎崙，以及台灣醫療產業管理發展學會祕書長黃雅琡等多位貴賓共同見證。
院長朱益宏表示，醫院一直以「現代醫療、傳統照顧」為宗旨，不只提升醫療品質，也很重視社會責任和環境保護。為了有系統地推動永續發展，醫院成立了「永續發展委員會」，制定完整的永續藍圖和部門KPI，涵蓋減碳策略、能源管理、綠色採購、社區參與和風險管理，希望打造一個「永續、共融、創新」的綠色醫院。
他舉例，在節能減碳方面，醫院積極參與政府計畫，比如環境部的「冷卻行動計畫」獲得了178萬元補助，還有衛福部的「健康台灣深耕計畫」拿到4,800萬元，持續汰換高耗能設備，預計能節省約30%的能源。同時也通過推動數位化和減少用紙，減少了1,224公斤的碳排放；還積極推動醫療廢棄物減量和資源回收，減輕環境負擔和降低處理成本。
朱益宏特別提到，今年5月醫院完成第一次溫室氣體盤查，9月順利通過了「ISO 14064-1：2018」的第三方查驗。他強調，這項國際驗證不只代表醫院在永續治理上的成果，更顯示出醫界在面對氣候變遷時，具備負責任且透明的管理能力。
院長朱益宏最後強調，未來醫院會繼續深化永續工作，持續檢視治理、能源使用和環境管理，希望能成為區域內推動永續、智慧和韌性醫療的典範，朝著「永續中山」的願景穩步前進。
