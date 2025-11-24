「台北首家貴婦百貨」12／14熄燈！ 最後出清全面3折起

生活中心／賴俊佑報導

全台北市首家貴婦百貨遠東SOGO敦化館，因租約到期將於12月14日21:30熄燈，當晚將舉辦盛大告別活動，精品櫃位將由復興館、大巨蛋商場接手，SOGO敦化館即日起舉辦Bye Bye Sale全面3折起，完成打卡任務送紀念磁鐵一份。

SOGO敦化館12／14熄燈 舉辦盛大告別活動

SOGO表示，敦化館是台灣第一間精品百貨公司，1994年開業至今滿31年，將於12月14日21:30畫下最完美篇章，當晚將舉辦Bye Bye NIGHT，18:00~20:00現場將有紀念照速拍留影服務；21:15~21:30邀請聲樂家以曼妙的歌聲與動人的樂音，向敦化館道晚安。

廣告 廣告

Bye Bye Sale全面3折起 打卡送紀念磁鐵

SOGO敦化館即日起至12月14日舉辦Bye Bye Sale，全面3折起，1-2F指定精品滿20000元送1000元、全館滿10000元送500元，當日累計消費達指定門檻再享各等級小家電好禮，同時美食不打烊，於敦化館單日累計消費滿10000元，即可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。

另外，活動期間與敦化館1F裝置合照並上傳個人FB或IG，並標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，即可憑APP內快樂購卡兌換紀念磁鐵一份；另於指定樓層集章完畢，還可再抽秀泰電影票。

更多三立新聞網報導

直擊／好市多黑五首日逾250人排爆！「這2台」最多人搬 人氣商品悄下殺

週一登場！好市多黑五500件商品狂降價 75吋電視、嫩肩牛排清單曝光

700萬豪禮狂送！吃火鍋抽汽車、電視 這家祭12碗烏龍麵免費吃

外送專法太倉促「恐害5萬人失業、產值蒸發460億」？協會急示警

