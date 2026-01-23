台北首屆國小氣球排球賽 展共融

台北市首創國小氣球排球錦標賽。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

為落實身心障礙者權利公約（ＣＲＰＤ），台北市教育局首創國小氣球排球錦標賽，二十二、二十三日在永建國小舉行，吸引三十九支隊伍、近四百名師生及家長參加。

此次賽事採用氣球排球，因氣球速度慢、輕且柔軟，降低學童參與運動的心理門檻及受傷風險。參賽隊伍由特殊需求學生與普通班學生共同組成，強調「同儕輔助」與「深度融合」，讓每位學子都能成為主角，體育活動成為包容性及多元學習的課程。

老師觀察到普通生主動引導，協助特教夥伴調整擊球；特殊需求學生在同儕的支持下，動作更精準，展現自信。這種互動是生動的生命教育，讓學生在合作中學會「同理」與「包容」，實踐共融教育願景。

教育局強調，透過氣球排球推廣，讓孩子在合作中看見彼此的獨特，學會互相扶持、共同成就。台北市將持續建構友善無障礙的學習環境，營造「有愛無礙」校園，讓每位孩子在愛的環境中發揮潛能。