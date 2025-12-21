台北馬今開跑警力增1倍 蔣萬安：接下來大型活動都比照

榮獲世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今天(21日)上午6時30分起跑，由於這是1219發生不幸重大無差別攻擊事件後的第一個大型活動，警方全面戒備。台北市長蔣萬安前往視察，他表示，此次活動警力增加1倍，共693位，接下來的大型活動，包括跨年等，都會比照辦理。

台北馬拉松從2024年初獲得國際田徑總會金標籤認證，今年一共吸引來自57個國家、4845名國際跑者報名，再創歷屆新高，每6位跑者就有一位來自國外，大會也邀請了17位國際菁英選手出賽，其中包括來自肯亞的瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）、以色列的泰菲力（Maru Teferi），2人都有最佳成績2小時5分內的實力。

今年賽事共分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組3大項目，總參賽人數達數萬人，規模持續攀升。

台北馬拉松21日清晨在台北市政府廣場前開跑，開跑前眾多跑者一同為近日台北隨機攻擊案的傷亡者默哀致意。台北市長蔣萬安早上也前往視察。

他表示，此次台北馬拉松是1219台北市發生不幸重大無差別攻擊事件後的第一個大型活動，他要求同仁不能掉以輕心，絕不鬆懈且全程貫注。他指出，這個活動長達5個小時，在整體過程中，不希望有任何狀況發生，但一旦發生，他也希望能夠即刻危機處理，緊急應變。

蔣萬安也強調，此次活動警力增加1倍，接下來的大型活動，包括跨年等，都會比照辦理。蔣萬安說：『(原音)接下來每一個大型的活動，我都必須要以這樣的標準進行，包括接下來的跨年大型活動。我們不希望有任何的模仿行為出現，但是我們不能排除，也就是同仁要思考，如果在過程當中一旦有人恐嚇或者是留言某處有爆裂物，同仁要怎麼處理，如何應變該怎麼通報，我想這些同仁都要全面的思考。』

蔣萬安也提醒相關同仁，「寧可撈過界，不要三不管」，市府團隊是一體，萬一有任何狀況發生，不管在哪一個場域，或是哪一個負責單位處理，大家務必全力支援，相互幫忙，一旦發生狀況，一定要將衝擊跟傷害降至最低，且最優先的就是民眾的安全，再來才是賽事等其他事件，也希望活動都能平安順利落幕。(編輯：宋皖媛)

