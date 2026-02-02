台北馬偕醫院員工躺6樓女兒牆獲救 院方：已輔導3年多

即時中心／連國程報導

台北市馬偕醫院今（2）日傳出有名男性職員躺在6樓女兒牆欲尋短，該名男子還在臉書PO文，控訴自己遭霸凌、被誣陷性騷擾。警消獲報後趕往馬偕醫院，現場也架設氣墊，稍早已順利將人救下。

整起事件引起外界關注，馬偕醫院對此聲明，這名員工控訴的霸凌案及性別平等相關案件發生於3年前，均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員都已經輔導這名男子長達3年多，最近一期的會談日期為1月26日，他時情緒尚稱穩定。院方強調，今日上午在非預期情況下，這名職員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

