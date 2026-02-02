台北馬偕醫院男員工疑遭霸凌躺6樓女兒牆 社群貼文秀站高樓照...警消驚險救下

北市馬偕醫院今（2日）上午有員工疑因情緒問題坐在女兒牆上，被警消和院方合力救下。翻攝畫面

台北市中山區馬偕紀念醫院今（2）日上午發生一起驚險事件。一名男性員工疑因情緒問題，跨越醫院福音樓6樓窗戶，躺臥在女兒牆外側，揚言輕生。警方與消防人員獲報後迅速到場處置，最終合力將人救下，成功化解危機。

中山分局中山二派出所指出，今日上午11時許接獲通報，指醫院6樓有人疑似意圖輕生，警方立即啟動緊急救援機制趕赴現場。到場後發現男子情緒激動，站立於高樓邊緣，隨時有墜落危險，警方隨即實施現場管制，並通報消防單位架設氣墊戒備。

據了解，該名男子稍早曾在網路社群平台發文，控訴自己遭職場霸凌及被誣陷性騷擾，並貼出站在醫院高樓的照片，引發外界關注。警消與院方人員在現場持續安撫、勸導，趁男子分心之際把握時機合力將其拉回安全區域，順利救援成功。

警方表示，男子獲救後情緒仍不穩定，為確保其生命安全，依《警察職權行使法》實施必要管束，隨後交由醫護人員進行後續治療與評估，並通知家屬到場協助照護。

針對外界關切，馬偕醫院總院也發布聲明回應，表示該名員工於2月2日上午因情緒問題揚言輕生，經院內人員善意勸導後已安全救出並接受治療。院方指出，該員工3年前涉及之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並結案，期間包括醫師、主管、心理師及牧師等人員，對其進行長達3年多的輔導、關懷與訪視。

院方說明，該員工最近一次會談於上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，今日行為屬非預期狀況。基於病人隱私與健康考量，院方不再對個案細節多作說明，但強調將持續提供必要的醫療協助與專業評估，確保其身心安全。

