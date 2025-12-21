台北馬吸2.8萬跑者 鳴槍改換氣笛

台北馬拉松今年總參賽人數達近3萬名，吸引不少民眾一早前來共襄盛舉。圖為半馬組開跑。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

2025台北國際馬拉松21日登場，2.8萬名跑者齊聚一堂，最終由來自肯亞的瓊巴、衣索比亞的狄米西分獲男、女組總冠軍，狄米西更打破場地紀錄抱走10萬美元；台灣選手施育佐以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事，以2小時22分59秒拿下國內男子組冠軍；「長跑甜心」張芷瑄則獲得國內女子冠軍。

台北市長蔣萬安到場表示，此賽事是1219不幸重大無差別攻擊事件後，台北市舉辦的首場大型活動，特別升級維安規格，增派警力共341人，總警力達693人，較以往幾乎倍增。起跑前，全場跑者也為北捷隨機殺人事件默哀1分鐘，而原本的「鳴槍」起跑，也在前晚臨時決定換成氣笛，降低民眾不安感。

今年國際菁英陣容全面升級，全程馬拉松男子組競爭激烈，肯亞「白金級」選手瓊巴與以色列好手特費里等人同場較勁，最終由瓊巴以2小時九分31秒率先衝線，勇奪冠軍，僅差14秒就可改寫場地紀錄；女子組方面，衣索比亞名將狄米西與特爾菲於賽事中雙雙打破大會紀錄，其中狄米西展現強勁實力，以2小時24分17秒強勢封后，並且打破2022年的場地紀錄2小時25分55秒。