台北馬拉松強化維安 蔣萬安要求警力配槍增嚇阻

（中央社記者楊淑閔台北21日電）27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，市長蔣萬安今天視察台北馬拉松維安時表示，有要求員警配槍，除確保賽事及市民安全，也要有嚇阻效果，並加派較過往約一倍的341名警力、總共有693名警力維安。

台北市今天舉辦「2025台北馬拉松」，這是北市在張文隨機傷人事件後的首場大型活動，面對年底還有跨年活動，相關維安作為成為市民關注焦點。

蔣萬安今天前往台北田徑場視察維安，面對媒體聯訪詢問這次警力是否全部配槍時說，「對」，這一次他要求警察局在警察同仁的配置、配備，基本上都要裝備齊全，他認為除了確保整個賽事及市民的安全，更重要的是也要有嚇阻效果。

他說，另一方面，在市內22個重要路口、路段加派警力，以便應變各種可能的緊急狀況發生；警車也提高巡邏頻率，以確保1219不幸事件發生後的首場國際大型活動跟賽事平安順利圓滿。

蔣萬安也說，這次是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一，參賽選手2.8萬名，包含大約有9000名全馬、1.9萬名半馬，參與的民眾非常多，特別加派警力，增加341名警力，總共有693名警力維安，包括刑大、保大、特勤中隊、北市11個警分局分工勤務，較過去增加1倍。

他說，要增加見警率，相關的裝備也都全副武裝，希望在重要的時刻讓民眾安心，讓選手安全。（編輯：黃名璽）1141221