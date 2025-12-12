「台北馬拉松早餐路跑」下週登場 交管資訊一次看

「2025臺北馬拉松暨早餐跑」路跑將於12月20至21日舉辦，相關路段市府與警方 19日起至21日分階段進行交管，公車路線也受影響，呼籲民眾提早改道並配合疏導指揮。

台北馬拉松早餐路跑交管示意圖。（圖／翻攝畫面）

市府公共運輸處表示，受影響市區公車及國道客運路線計202條路線、428個站位，其中部分路線減班、停駛，詳細資訊如附件，另活動路線與各路口管制時間，請至「2025臺北馬拉松」活動官網(https://www.taipeicitymarathon.com/)查詢。

北市聯營公車路線因活動管制取消停靠站位，在「大臺北公車」網頁、手機版網頁及智慧型站牌，資訊將顯示「交管不停靠」，也同步提供APP業者發布，民眾可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過1999了解相關訊息。

公共運輸處呼籲，因公車路線受交通管制影響，公車行駛時間可能較原路線將增加1倍以上或等候時間增加，請提早或避開管制時段出門，或改搭乘捷運，以避免影響您的權益。

管制時間與範圍如下：

1.中山南路以東、松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北06:15～09:00

2.中華路一段以東、中山南路以西、忠孝西路以南、愛國西路以北06:30～09:00

3.承德路以東、新生南北路以西、中山橋以南、忠孝東西路以北06:30～09:00

