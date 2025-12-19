台北馬拉松維安升級 特勤隊荷槍實彈部署

▲台北發生隨機砍人事件，警方重兵部署大型活動，台北特勤隊荷槍實彈守護2025台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」活動安全。（圖／記者陳韻年攝，2025,12,20）

[NOWnews今日新聞] 2025台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」在今（20）日清晨6點起跑，但前一天傍晚，捷運台北車站、中山商圈發生隨機砍人事件，釀四人死亡、多人受傷，引發外界擔心台北馬拉松的安全。對此，台北市長蔣萬安也火速指示北市警局加派警力維護治安，不過一名跑者趙先生還是很擔憂，特別帶折疊傘放隨身包防身。

一早活動現場與賽道沿線上，可以看到眾多警力重兵部署，據了解，北市警方至少出動100名警力，包括信義分局、大安分局以及中正一分局，另外交通大隊、北市特勤隊也出動協助。參賽跑者羅小姐表示，市府的警力工作準備看起來有做好，但跑步時，還是會多留意身邊的狀況。另一名方先生則表示，不用太擔心，員警都在旁邊，原本比較擔心的是活動會取消。

廣告 廣告

台北體育局長游竹萍表示，在昨天事件之後，市府跟警方在相關的大型活動、重要據點都有人力部署，市府都相當的重視，會做安全上面做相關的戒備。今早上午9點半，蔣萬安也將召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，進行跨局處討論。畢竟具指標性的國際金標台北馬拉松路，將在明（21）日台北市民廣場起跑，報名人數再創新高，維安必須做到滴水不漏。

▲台北馬拉松沿線賽道都有警力部署戒備。（圖／記者陳韻年攝，2025,12,20）

▲台北馬拉松沿線賽道都有警力部署戒備。（圖／記者陳韻年攝，2025,12,20）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

隨機傷人引發社會恐慌！台北馬照常舉行 蔣萬安：維安最高標準

北捷、中山站隨機攻擊3死9傷！蔣萬安下令：加強全市警戒

北捷、中山站隨機傷人3死！蔣萬安心痛：全力究責還給傷亡者公道