台北馬拉松警力倍增達693人 蔣萬安：跨年活動比照高規格維安

蔣萬安視察臺北馬拉松維安。台北市政府提供



台北市長蔣萬安今（21日）赴臺北田徑場視察臺北馬拉松維安，他表示，這是1219北市隨機殺人事件後首次大型活動，絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈、全神貫注，馬拉松過程中不希望有任何狀況發生，一旦發生狀況，也即刻危機處理、緊急應變。

蔣萬安表示，北市警察局增派警力341人、共693位員警出動，裝備齊全，包括配槍與防刀割等，務必讓賽事滿安全，接下來跨年等各大型活動，都依此標準進行，不希望模仿行為出現，但不能排除。一旦有人恐嚇或留言爆裂物等，如何應變、通報，都必須思考、交換經驗。

蔣萬安指示北市各局處，「寧可撈過界，不要三不管」，有任何突發狀況即刻通報，首重民眾安全；台北馬參賽選手兩萬八千名，屬國際重要賽事，特別維安升級、加強見警率與警車巡邏，希望在重要時刻讓民眾與選手安心。

蔣萬安視察台北馬拉松維安後，隨即返回市府邀各局處召開「1219事件緊急維安應變小組會議」。

