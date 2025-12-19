台北馬拉松賽程、路線一次看 全馬第一名可拿300萬獎金

【緯來新聞網】榮獲世界田徑總會（World Athletics）金標籤認證的2025台北馬拉松將於本週末登場，這是全台唯一市區路線的國際頂級路跑賽事。今年賽事吸引來自57個國家、4,845名國際選手參加，創下歷年新高，《緯來新聞網》整理賽事流程和路線圖，讓參加比賽的讀者能一次掌握。

2025台北馬拉松本周登場。（圖／北市體育局）

本屆台北馬拉松賽事將於12月21日清晨從台北市政府前廣場鳴槍起跑，預計2萬8,000名跑者參與，全程馬拉松組於上午6時30分起跑，半程馬拉松組於上午7時起跑，賽前一天的12月20日，將舉辦耶誕歡樂早餐跑，設有3公里與9公里兩組，適合親子及休閒跑者參與，營造溫馨節慶氛圍，推廣全民運動。

2025台北馬拉松本周登場。（圖／北市體育局）

開跑時間

2025年 12 月 21 日（星期日）上午 06:30 起跑



起跑地點

臺北市市民廣場



終點地點

(一)馬拉松: 臺北田徑場

(二)半程馬拉松&半程馬拉松輪椅組: 南京東路四段不越過健康路口

2025台北馬拉松本周登場。（圖／北市體育局）

路線說明

馬拉松組(42.195KM)

市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道(逆向)>左轉中山南路(逆向)>中山北路一段至三段(逆向)＞中山橋>中山北路四段(快車道)＞右轉北安路＞明水路(逆向)＞樂群一路(逆向)＞堤頂大道(順向後逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉基1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>塔悠路(至健康路口接回順向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點)



半程馬拉松組(21.0975KM)

市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>杭州南路(過金華街口後折返)>杭州南路>左轉愛國東路>右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞中山北路四段(機車專用道)>右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段>上麥帥一橋＞下南京東路匝道>南京東路五至四段＞南京東路四段(終點)不越過健康路口



賽前物資領取方式



一、現場領取 時間：2025年12月18日至19日13:00-20:00，12月20日11:00-18:00 地點：花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號） 須出示回執單號與身份證件。可委託他人代領，代領人需提供參賽者身份證明文件（影本或電子檔）並簽名留聯絡電話。未親領或未委託者，物資可於12月22日至26日（25日除外）至台北市大同區昌吉街55號2樓206室領取，逾期不補發。



二、宅配領取 寄送時間：2025年12月11日至16日，限台灣地址 費用：台灣本島NT$140，外島NT$190 請確認地址正確，逾期未收到請於12月17日前來電查詢。 收到包裹即視為完成報到。活動當天不開放現場報到，未領取者不得參賽。



獎勵辦法 馬拉松組：男女總排前10名、視障組男女前3名 半程馬拉松：男女總排、視障組、輪椅組各取前3名



獎金稅負說明： 國內選手獎金超過NT$19,999須扣10所得稅，外籍選手須扣20。 馬拉松總排前8名需額外繳交2獎金作為WA賽外藥檢基金。

2025台北馬拉松本周登場。（圖／北市體育局）

2025台北馬拉松本周登場。（圖／北市體育局）

