"台北馬拉松賽"總獎金加碼 富邦董座蔡明忠:最後一次參賽

財經中心／陳孟暄 胡崇恩 台北報導



2025台北馬拉松正式賽週日登場，為了鼓勵跑者突破自我，今年活動加碼國內組總獎金50萬元，超過2.8萬名跑者參加，其中國際級跑者，更是歷年來最多的一次，過去追求速度的富邦集團董事長蔡明忠，也感性分享，這次將是他最後一次參賽。

天還沒亮，2萬8000名跑者齊聚一堂，有國內好手及國際級強將，就連富邦集團董座也現身比賽，不過他透漏，這次將是他最後一次參賽。



富邦集團董事長 蔡明忠：「跑到最後幾百公尺，左小腿還抽筋，今年天氣太熱了 所以沒什麼練習，我覺得這次應該是我最後一馬了，因為我明年就滿70歲了，城市馬拉松就是代表一個城市的動力跟活力，這個比賽我希望台北市政府會支持我們繼續辦下去 」。

就希望動繼續辦下去，富邦集團以行動，力挺永續，從2021年推進Run For Green計畫，鼓勵選手參加馬拉松或指定賽事，只要累積跑40公里，就種一顆樹，至今全台八縣市，已經種超過10萬顆樹，總參與人數高達37萬。





半馬女子組參賽者 劉淑芬：「就是一直累積那個里程，為地球種一棵樹，我覺得很棒，我有兩棵樹」。





半馬女子組參賽者 孫小姐：「應該跑超過60幾公里了，又可以再種一棵了」。





半馬男子組參賽者 江子佑：「自己目前也累積非常多棵樹，就很有意義，然後也可以幫樹取那個名字」。

現場還設置互動遊戲、太陽能充電，讓運動之餘也為環境盡一份心力，金控集團除了推動賽事綠色轉型，今年更號召355名員工擔任視障陪跑員志工，經過半年訓練，成功幫助視障選手完成比賽。





視障陪跑員志工 黃得紘：「陪跑最大的不同是從陪跑開始，我們的成績不只是我們的，還要考慮到視障選手，那說實在一開始壓力滿大的」。





半馬男子組參賽者 林崇榮：「陪跑員他一開始就很認真的幫我開路，讓我少繞很多路，今天跑得還算滿順利的，不然以前我都會跑在人群後面，跑不出速度來，今天非常感謝他這樣子的陪同」。

富邦集團邀請員工做愛心，同時落實減碳，推廣綠電，讓這場賽事，更有意義。





