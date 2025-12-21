台北馬拉松近3萬人開跑 警力增1倍.蔣萬安視察

台北市 / 綜合報導

台北馬拉松今(21)日清晨登場，活動吸引將近3萬人參加。不過前天在台北發生的無差別隨機攻擊事件，社會大眾人心惶惶，也讓大型群聚活動的安全應對備受關注。對此，北市府不敢大意，市長蔣萬安現身活動場地視察，警備人力較往年提升1倍，員警更配戴槍枝，預防遇到攻擊。

活動主持人說：「一起出發吧，台北。」將近三萬名跑者齊聚台北市民廣場，台北馬拉松21日正式登場，半馬全馬兩項賽事，吸引國內外跑者共襄盛舉，就連他們也是其中的一員。

富邦集團董事長蔡明忠說：「昨天晚上還是很緊張，緊張到睡不著覺，下橋了以後，差不多剩500公尺，左小腿還抽筋。」

產業界大咖富邦集團董事長蔡明忠，台北101董事長賈永婕雙雙現身，台北馬拉松作為國際賽事規模龐大，但19日台北發生無差別攻擊事件，社會大眾人心惶惶，就怕這萬人比賽會場成為下個目標。

台北馬拉松跑者說：「會有一點擔心，確實也有在出發前，有跟朋友討論這件事情，但是，就是，也算是信任這邊的維安，比較難(攜帶防身用具)，真的比較難，就想說還是要有一點危機意識，會稍微，會更注意一下周遭。」

跑馬拉松得輕裝上陣，跑者難以攜帶防身器具，保障參與者安全活動維安全面升級，出動警力共693名相較往年增加一倍，8名刑大特勤也到場支援，起點處兩側部署防撞警車，維安員警也增配槍枝，止血袋防刀割手套警棍手銬一應具全，會場內更有六個機動小組巡視預備支援。

台北市政府警察局局長李西河說：「沿途置警力重點，以及在沿線，我們總共22個路口，做我們重點的警力，那沿線我們會用機車巡邏，加強安全維護。」

活動主持人說：「2025年，台北馬拉松。」社會氣氛緊張但澆不息跑者熱情，重重維安下賽事順利落幕，但年底將近大型活動陸續登場，台北市長蔣萬安期望以這場馬拉松，作為跨年等大型活動維安基準，接下來如何確保群眾安全，也成為相關單位要持續面對的課題。

