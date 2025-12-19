台北馬拉松 12/21開跑

榮獲世界田徑總會（WA）金標籤認證、全台唯一市區路線頂級路跑賽事──二○二五台北馬拉松，將於二十一日清晨在台北市政府府前廣場開跑。台北市體育局昨（十九）日表示，這屆賽事再創新里程碑，吸引來自五十七個國家、四千八百多名國際跑者齊聚台北，刷新歷年國際參賽紀錄。

賽事前一日（二十日）將由耶誕歡樂早餐跑率先暖身登場，設有九公里及三公里兩種組別；二十一日清晨，二萬八千名跑者齊聚府前廣場迎接年度「期末考」，全程馬拉松組於上午六點三十分起跑、半程馬拉松組於上午七點起跑，跑者將跟著台北馬拉松一同實踐賽事精神──「Beyond the Finish超越終點‧走飆極限」，挑戰自我、奔向巔峰。

北市體育局指出，因應世界田徑總會（WA）金標籤認證賽事規範，大會必須邀請一定數量標籤認證菁英選手參賽，以便確保賽事競技水準與國際層級。這屆共有十七位國際菁英選手來台競逐，其中包括「白金級」選手──來自肯亞CHUMBA Bethwel Kibet及以色列TEFERI Maru，兩人個人最佳成績皆在二小時零五分內，近期實力狀態能夠挑戰台北馬拉松賽道紀錄（二小時零九分十八秒）。

北市體育局進一步指出，台灣菁英同樣來勢洶洶，馬拉松組包括蔣介文、周庭印、周鴻宇、鄭瑞竹、李翰暄、曹純玉、謝千鶴、張加恩、張芷瑄、蔡昀軒等；半程馬拉松組則有黃柏憲、周賢峰、田睿祥、蘇鳳婷、雷理莎、董家琪、王紫苓等，將正面迎戰來自世界各地頂尖跑者。

為鼓勵台灣菁英突破自我，今年大會特別加碼國內組總獎金五十萬元，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，除了男女冠軍各可獲得十萬元，第二名至第十名還可獲得五萬元至五千元不等激勵獎金，期盼激勵更多好手全力衝刺、挑戰極限。