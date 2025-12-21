台北馬》富邦金號召運動平權 蔡明忠12度完賽

2025臺北馬拉松21日於臺北市政府前市民廣場正式開跑！富邦金控自2009年起贊助臺北馬拉松至今已17年，自2021年起推動Run For GreenTM計畫，積極共促賽事綠色轉型；富邦金控這次號召355名員工投入賽事志工以及視障陪跑，以行動支持賽事；富邦集團董事長蔡明忠今年更第12度參賽力挺臺北馬，鼓勵大家持續為健康與永續而跑。

富邦金控董事長蔡明興表示，臺北馬拉松自1986年舉辦至今，已成為臺北城市品牌的重要象徵，更在2024年躍升為世界田徑總會（WA）金標籤賽事。蔡明興表示，富邦金很榮幸連續第17年成為臺北馬拉松長期支持夥伴，與臺北及跑者們共同追求健康、永續與自我超越；今年富邦更首度培訓員工擔任視障陪跑志工，及號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。

蔡明忠第12度參加臺北馬半馬賽事，他表示，跑步帶給他健康、紀律以及不斷向前的力量；臺北馬是台灣最具指標意義的馬拉松賽事，富邦持續攜手臺北馬致力綠色轉型，今年更主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放，持續追求永續創新。

蔡明忠期許跑者們持續與臺北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。

富邦金控率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For GreenTM倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得1棵富邦種下的樹，目標5年為台灣種下10萬棵樹。

計畫推出至今已屆滿5年，富邦已與全臺8縣市、14個場域合作植樹，已提前達成替台灣種下10萬棵樹目標；這次臺北馬賽後，Run For GreenTM倡議計畫參與跑者累積超過39.8萬人次。