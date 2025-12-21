「台北馬」維安升級 加強演練迎跨年

台北市日前發生隨機殺人案，21日舉辦的台北馬拉松，警方大幅提升維安規格。（趙雙傑攝）

北市隨機殺人事件後，21日迎接首場國際大型活動「2025台北馬拉松」，聚集2萬8000名跑者，台北市長蔣萬安表示，部署693名警力，比往年多出約1倍，對於接下來跨年活動，本周將舉辦高強度演練因應；未來若發生類似事件，已擬定發送細胞簡訊，提醒民眾警戒。高市府也針對高雄耶誕生活節黃金周活動，依原規畫20名警力擴增3倍、共61名警力強化維安規格。

蔣萬安昨早視察台北馬拉松維安表示，台北馬部署693名警力，較去年增加341人、多出約1倍，交通警察全數配槍執勤，也派出霹靂小組增加維安強度；此外，共動員11個警分局，在22個重要路口、路段加派警力，警車也加強巡邏頻率，希望在重要時刻讓民眾安心。

蔣萬安昨也主持「1219事件緊急維安應變小組會議」後，針對緊接而來的跨年活動，特別指示消防局、警察局、衛生局等局處及台北捷運公司，本周於市府站周邊站點舉辦1場大規模、高強度演練。

蔣萬安說，未來若發生重大治安事件，已責成消防局、警察局研擬發送細胞簡訊，希望第一時間通知案發地點周邊民眾勿接近。

至於跨年晚會周邊是否加裝安檢門、金屬探測門？蔣萬安說，若評估大型室內場館有必須性就會裝設，相關局處正與場館協調。

此外，高雄耶誕生活節黃金周20日登場，首日吸引10萬人潮，高市府已將20名警力擴增為61名，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏，確保公共安全。