台北馬、耶誕節、跨年將登場！ 蔣萬安令全市維安戒備

台北市長蔣萬安前往中山站視察維安警力佈署。（圖／東森新聞）





犯嫌張文昨（19）日在台北車站、中山商圈隨機傷人，造成4名無辜民眾死亡，台北市長蔣萬安下令啟動全市維安戒備及巡檢機制，下午他也前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署，確認巡守警員皆配有「槍、警棍、辣椒水、密錄器」等安全裝備，也提醒警員提高警覺、保護市民安全。

台北市長蔣萬安vs.台北市警察局長李西河：「如果要每個站就要700人（警力），我們才200人，我們要再500人才夠，所以現在請各分局非常時期要結合捷運隊。」

非常時期就要採取非常措施，捷運台北車站、中山站發生隨機殺人事件，事隔一天，台北市長蔣萬安回到現場視察維安警力佈署。台北市長蔣萬安vs.台北市警察局長李西河：「特勤小組30、40人，這個時候就把他展現出來。」

為了穩定社會秩序，預防出現模仿犯，蔣萬安下令增加北市警力部署，尤其適逢周末假日人潮眾多場域，台北車站、中山站、西門、信義商圈、圓山花博園區等地，都會加強臨檢，因為類似傷人案件可不能再發生。

台北市長蔣萬安vs.員警：「所以裝備都是齊全，有配槍警棍密錄器，對，還有辣椒水，我想這兩天48小時，一定要積極落實各項的巡邏，還有整個場域的檢視，才能夠安定民心，也才有嚇阻效果，要遏止任何可能的模仿行為出現。」

蔣萬安要讓市民安心，但挑戰接踵而來，即將到來的台北馬拉松、耶誕節活動，以及2026跨年晚會，有網友稱大家跨年儘量待在家，不要往人多的地方去。北市府規劃增派霹靂小組警力，並設防爆車、偵爆犬，維安將全面升級。

台北市長蔣萬安：「演唱會，必要我們也會有包括安檢門，車站松山車站、台北車站等，偵測爆破物等相關的作為，都會全面進行，包括疏散，以及這種無差別攻擊強度事件，一旦發生的各項演練。」

儘管目前跡象是孤狼式犯案，但蔣萬安不敢大意，繃緊神經，戒備全市升級。

