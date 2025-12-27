台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借

明年元旦起，完成免費公共自行車傷害險投保才能租借YouBike。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天(28日)凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP服務將暫時無法使用，但不影響租車。

交通局指出，公共自行車是日常通勤與短程移動的重要運具，隨著使用規模擴大，全面實施投保公共自行車傷害險，確保每一名騎乘者在發生意外事故時，都能獲得基本且一致的保障，騎乘期間若不幸出事，導致死亡、失能或住院等，可依規檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高100萬元。保費由政府全額負擔，民眾無須支付任何費用。

公共自行車傷害險採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，才能確保理賠權益。上未投保者可上YouBike官方網站登入會員，進入「公共自行車傷害險」專區填寫，也可使用YouBike官方APP，一樣登入會員後完成投保作業。

微笑單車補充，YouBike 2.0全車種配合中華電信設備維護更新，28日凌晨3點至4點，會員註冊功能、新增／刪除卡片及掃碼租借、會員帳號相關功能、站點地圖即時更新顯示無法使用，卡片借車則不受影響，已借出車輛仍可還車入柱，更新作業結束後補扣款。

