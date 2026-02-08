▲台北高端和牛燒肉「旺盛苑」主打全程代烤搶攻節慶商機。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】隨著西洋情人節與農曆春節接連到來，高端餐飲市場聚餐與慶祝需求明顯升溫。位於台北市中山區、鄰近捷運民權西路站，步行約 6 分鐘即可抵達的「旺盛苑和牛燒肉」，以「日本全和牛冷藏肉」與全程專人桌邊代烤服務，成為今年節慶檔期備受關注的高質感燒肉餐廳之一。

▲台北高端和牛燒肉「旺盛苑」主打全程代烤搶攻節慶商機。

旺盛苑主打嚴選來自鹿兒島、山形、岩手等地的日本冷藏和牛，透過 0～-4°C 冷鏈配送與精細溫控管理，從產地到餐桌完整保留和牛油脂與肉香。業者指出，相較冷凍肉品，冷藏和牛在口感與香氣層次上更具優勢，也逐漸成為高端燒肉市場的主流趨勢。

廣告 廣告

▲台北高端和牛燒肉「旺盛苑」主打全程代烤搶攻節慶商機。

店內消費型態以單點為主，菜色涵蓋前菜、沙拉、刺身、和牛單品與盛合組合，肉品價格約落在 180 元至 6,880 元之間，無低消限制，人均消費約 3,500 元左右，鎖定情侶約會、家庭聚餐與企業聚會客群。

▲台北高端和牛燒肉「旺盛苑」主打全程代烤搶攻節慶商機。

在服務模式上，旺盛苑全程由專業人員桌邊代烤，從烤網更換、火侯掌控到出餐節奏，全都細緻到位，完全不用擔心烤過頭或錯失最佳熟度。每一片和牛都是外層微焦、內裡柔嫩，油花分佈宛如藝術品，入口即化卻不膩口，真正體現日式職人精神。店家表示，此模式不僅提升用餐品質，也讓消費者在節慶聚餐時能更專注於交流與氛圍。

為因應春節團聚與情人節訂位需求，旺盛苑同步強化空間配置，除吧台座位外，另設有 6 人及 12 人包廂，並可彈性打通成最多 18 人的用餐空間，提升團體聚餐的便利性與私密度。

此外，店內也配置通過 SSI International Kikisake-shi 國際唎酒師認證的專業唎酒師，常態提供 30 多款日本酒，依肉品特性推薦搭配酒款，進一步拓展燒肉與清酒的搭餐體驗，滿足高端消費族群需求。極限量的「NOTITLE 純米吟釀」口感柔順、香氣迷人，更是不少老饕指定必點。

在用餐環境方面，旺盛苑強調無油煙燒肉體驗，透過完善排煙設備與高頻率更換烤網，吃了兩個多小時，離開時身上幾乎完全沒有燒肉味，衣服依舊清爽，對情人節約會或春節拜年行程來說，這點真的大大加分，亦成為節慶檔期中吸引消費者的重要關鍵。

業界觀察指出，隨著節慶聚餐型態朝向「高品質、免動手、重體驗」轉變，具備食材來源透明、專業服務與完整空間規劃的燒肉品牌，正逐步在高端餐飲市場中建立差異化。旺盛苑和牛燒肉也藉由冷藏和牛與專人代烤定位，搶攻情人節與春節聚餐商機，成為台北燒肉市場的焦點之一。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。