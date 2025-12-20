台北鬧區昨晚隨機攻擊後 全台車站警方戒備

台北市 / 綜合報導

台北市鬧區昨天晚上發生隨機攻擊事件後，全台警方提高戒備，在捷運和車站內都荷槍實彈，加強巡邏。高雄市警力大舉出動，包括快打部隊部署在高雄車站，要讓民眾安心搭車。台中警方也加強在火車站的巡邏，從車站大廳到月台，甚至廁所都不放過，力求滴水不漏。

身穿防彈背心，手持警盾的員警，在昨(19)日發生攻擊事件的，北捷台北車站M7到M8出口附近，來回巡邏，雖然現場還有人放置白色花束，哀悼阻止嫌犯，卻不幸過世的民眾。另一個現場中山站，附近警力也明顯增加，肅殺的氣氛也迅速瀰漫全台。

廣告 廣告

高雄市警力大舉出動，包括快打部隊，部署在高雄車站，要讓民眾安心搭車。高雄市長陳其邁說：「除了增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位優勢警力，來全面提升戒備。」高雄市長陳其邁也親自到場了解狀況，並聽取警方報告。

高雄警方嚴陣以待，特別是昨(19)日案發後，竟然有網友發表恐嚇貼文，自稱與張姓嫌犯熟識，點名高雄車站是下個目標。記者VS.民眾說：「(這樣會不會很怕)，會，因為你也不知道是誰。」民眾說：「感覺比較像是在蹭流量吧，我覺得。」

高雄警方全力追緝PO文網友，漏夜追查下，已經鎖定5個IP位址，其中一部分位於境外。除了高雄車站，高雄分局也在嘉義以南各主要車站，都加派長槍執勤警力。

台中警方也加強在火車站的巡邏，從車站大廳到月台，甚至廁所都不放過，力求滴水不漏。不過在這個敏感時機，台中捷運列車在文心森林公園，卻突然發生故障，導致中捷一度單向運轉，還有民眾被請下車，所幸只是系統設備出問題，虛驚一場。

原始連結







更多華視新聞報導

迎接2026高雄跨年 高雄捷運及輕軌延長營運

犯案前奔走多處縱火！ 張文隨機行凶釀4死11傷

北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

