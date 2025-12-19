台北鬧區驚傳投擲煙霧彈及砍人事件 賴清德：全國擴大戒備、依法嚴查

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及傷人事件，引發民眾恐慌。（圖／陳建勳攝）

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及傷人事件。總統賴清德隨即透過臉書表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

賴清德提醒國人，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴清德說，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。

賴清德指出，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

廣告 廣告

台北中山站商圈傳出投擲煙霧彈且隨機砍人事件。（圖／陳建勳攝）



回到原文

更多鏡報報導

北車、中山恐怖攻擊1死8傷！57歲男「挺身阻擋煙霧彈」不治

震驚！北捷連環攻擊1死8傷、通勤秩序大亂 嫌犯作案時間軸一次看

泰國派F-16轟炸柬埔寨詐騙園區「原來跟台灣有關」 林宜敬全說了