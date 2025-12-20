台北鬧區驚悚隨機攻擊 全台車站警方提高戒備

台北市 / 綜合報導

台北市鬧區昨(19)日晚上發生隨機攻擊事件後，全台警方提高戒備，在捷運和車站內都荷槍實彈，加強巡邏。高雄市警力大舉出動，包括快打部隊，部署在高雄車站，要讓民眾安心搭車。台中警方也加強在火車站的巡邏，從車站大廳到月台，甚至廁所都不放過，力求滴水不漏。

星期五晚上，人來人往的高雄捷運左營站，員警持長槍滿臉戒備，緊盯來往旅客和周遭動向，因為台北才剛發生無差別攻擊。捷運高雄車站廣播：「煞車時請勿在車廂內部移動。」同樣是交通樞紐的高雄車站，警察每一層樓仔細巡邏，不放過任何可疑人事物，尤其耶誕節快來臨，像是美麗島等熱鬧商圈，很多旅客都會去逛的地方，也都能看見武裝警察頻繁出現，昨日發生台北車站以及中山商圈，隨機傷人案後，全台警察都嚴加戒備不讓憾事再發生。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁說：「除了增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位優勢警力，來全面提升戒備。」沿著高雄北上的台南和嘉義，各主要車站也有加派長槍執勤警力，在台中高鐵站以及連接的捷運高鐵台中站，驗票閘門以及車門都有大批警力把守，從車站大廳月台甚至連廁所，都有警察加強巡邏，就是為了嚇阻模倣犯再來增加社會恐慌，台北市長蔣萬安也表示，即刻起針對台北市，接下來各商圈人潮湧聚的地方，戒備全面升級。

台北市長蔣萬安說：「必要(的話)我們也會有包括安檢門，等相關措施，以及對各捷運站人潮出入的，包括車站相關車站，還有台北車站等，我們相關的偵測防爆破物，等相關的作為都會全面進行。」

蔣萬安記者會也表示，已指示接下來的大型活動現場，都要有警方的霹靂小組待命，而且要全副武裝包括防彈頭盔防彈衣警棍及其他戰術裝備等，做好維安準備。

原始連結







更多華視新聞報導

北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

台北鬧區昨晚隨機攻擊後 全台車站警方戒備

曼谷驚傳隨機攻擊 失業男縱火燒傷2大馬遊客

