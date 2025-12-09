台北鳳梨酥名店傳食安爭議？ 消費者.業者認定分歧

台北市 / 綜合報導

台北知名糕餅老店，傳出食安爭議。有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是動畫角色「煤炭精靈」，民眾認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者9日晚間發出聲明，表示公司和該名消費者，對黑色異物是不是蟲有歧異，願意退費卻被拒絕，而衛生局查驗過後，並沒有發現缺失。

每人限購5盒喔，民眾在店門口排起隊伍，準備入內選購，台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥，是不少人的必買品項，也入選台北最佳伴手禮，不過有民眾，4日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。

廣告 廣告

當事民眾(聲源)說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」

當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」而業者9日晚間發出聲明駁斥，表示工廠在生產線與成品上，都沒有找到類似的異物，公司提出了賠償商品與退費的方案，客戶對於處理方式不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉讓人覺得居心叵測，並強調過程都有錄音。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」而根據了解，台北市衛生局9日上午，已經派員到場稽查，並無發現明顯缺失，黑色異物究竟為何，消費者和店家各有說法。

原始連結







更多華視新聞報導

台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源

士林老店麵線「未加蓋」置水溝邊惹議 業者：將改室內

偷整箱知名鳳梨酥 白帽伯主動投案稱捐弱勢.警調查

