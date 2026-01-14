台北麻辣鍋名店「辣椒多一點」2/10熄燈 老饕不捨了

台北文山區麻辣鍋店「辣椒多一點」宣布將於2月10日正式結束營業，這間在Google累積超過2000則評論、獲得4.9顆星高評價的店家，曾拿下台北鍋際大賞人氣TOP10，並列入台北市觀光局文山推薦指南，消息曝光後讓許多老饕感到不捨。

台北文山區麻辣鍋店「辣椒多一點」宣布將於2月10日正式結束營業。（圖／翻攝自辣椒多一點臉書）

「辣椒多一點」在臉書粉專發文表示，這間店已陪伴大家6年半，在經過長時間思考與評估後，做出結束營業的決定。店家回顧創業初期，最早在國父紀念館附近找到店面，頂下後才發現建物用途無法作為餐飲使用，後來轉戰西門商圈，卻因租賃條件問題與房東協商未果，只能忍痛放棄，最終才落腳文山區。

廣告 廣告

業者透露，在店面真正開成之前，就已先承擔百萬等級的額外支出，對第一次創業、沒有背景、沒有資源的新創品牌來說，不是一筆小數目，更是一場心理與現實的雙重考驗。開店後不久，2020年疫情爆發，餐飲業面臨內用限制、原物料上漲、成本不斷被推高，對新創品牌而言，沒有太多緩衝空間，更沒有本錢犯錯，只能在一次次選擇中盡力把事情做好。

店家指出，支撐這間店走到今天的是對餐飲的堅持和熱情，始終堅持湯頭、食材與品質，重視每一位走進店裡的客人。許多客人會在Google評論及店內意見表裡提到「外場服務很貼心」、「態度真的很好」、「會記得客人的習慣」，這些評價對店家來說比任何宣傳都珍貴，因為那代表著夥伴們不只是把工作做完，而是真心想讓每一位走進來的客人都能感受到被尊重、被照顧、被好好對待。

業者也分享人生歷程，開店第一年接到父親心肌梗塞需要緊急手術的消息，第二年又遇到從小把他帶大的阿公突然離世，那兩次都是站在鍋爐前心急如焚地翻炒著滾燙的麻辣醬。最終讓店家做出結束營業決定的原因，並不是熱情消失，而是已經無法用理想中的方式好好照顧客人、好好照顧夥伴、好好照顧自己，因此選擇停在自己仍然尊重這間店、這個品牌的時刻。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有網友留言「萬般不捨的訂了月底最後一次的用餐」、「不可能吧，是文山區極少數美味到不可思議的餐廳，比那些台北名店都好吃，真的好可惜」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底，以後吃不到了怎麼辦」、「最愛吃的火鍋店，文山美食沙漠唯一的綠洲」、「湯頭好、食材好，沒有你們我該怎麼辦」。也有網友表示「從女兒畢業典禮那天第一次踏進辣椒，就成為固定回訪口袋名單」、「雖然住附近直到前一陣子小孩大到可以吃鍋了才去踩點，之後小朋友一吃成主顧」。

「辣椒多一點」在臉書粉專表示，謝謝每一位一起打拼過的戰友夥伴，謝謝每一位曾經走進店裡用餐的顧客，謝謝每一位認真在評論或意見表寫了滿滿加油打氣及鼓勵的支持者，這不是一個失敗的結束，而是一段會永遠放在心裡、非常驕傲的過程，或許未來會在這個世界的某個角落再次相見。

延伸閱讀

開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館

抗議門票漲10元！南投溪頭園區遭人亂塗「欺負老人」

騎車族注意！新北市7月起「全面開放重機停收費機車格」