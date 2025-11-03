台北龍山寺外疑擺攤買賣個資 警通知涉案5人說明 3提供者提告

一名網友在社群平台發文指稱，昨天有人在台北市龍山寺外設攤買賣個資，引發熱議。台北市警察局萬華分局對此回應，昨天上午獲報後派員到場查看，確實有擺攤者收集資料，但未發現金錢買賣個資情形。今天通知發起人黃姓男子及其他4名男子到案說明，黃男辯稱是宮廟發放新台幣1000元紅包，為避免重複領用因此要求民眾交付證件，現已有3名提供者提告，警方持續追查釐清有無涉及不法。

台北市萬華區龍山寺外疑有人設攤買賣個資，萬華警分局3日表示，獲報後派員到場查看並未發現金錢買賣個資情形，已通知設攤5男到案說明，將釐清蒐集個資目的和是否違反個資法等相關規範。（翻攝照片／中央社）

一名網友昨天在社群媒體Threads發布圖文表示，「龍山寺擺攤擺賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣，這樣不行吧。唉...住附近的可以關心一下自家長輩」，引發許多網友熱議。

民進黨立委吳沛憶今天也發文指出，已致電台北市警察局萬華分局分局長，確認確實有發生聚眾蒐集個資一事，也有民眾報案。她也請分局依法執勤，目前進度為涉案人夥同3、4名男子於街頭蒐集個資，警方已依個人資料保護法相關規定，通知相關人等到案說明，並釐清有無涉及不法。

對此，萬華分局回應，轄下龍山派出所昨天上午11時50分接獲民眾報案，稱廣州街一帶有民眾向街友收取個人資料並給予報酬，隨即派員到場處理。

員警到場發現確實有民眾聚集情形，設攤負責人表示收集資料是作為日後公益活動使用，現場未發現以金錢買賣個資情事，但約已收集10份資料。

警方隨即驅離占用道路的群眾，今天也發函通知攤位負責人及工作者共5男到案說明，釐清蒐集個資目的以及是否違反個資法等相關規範。

據了解，有詐欺前科的黃男已到警局說明，警方查知他夥同4名男子以宮廟發放紅包1000元為由，要求領錢的民眾必須交付證件供其影印，以避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。

警方晚間表示，本案目前已有3名提供者至警局提出告訴，目前正深入追查黃男等人真實收購目的及個資流向，以釐清有無涉及不法。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益；警方也將加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再發生。