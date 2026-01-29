台北「京星港式飲茶」菜盤竟有蟑螂屍！民眾當場乾嘔全家驚魂

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，民眾在青菜中看到死蟑螂。圖取自於google map



一名民眾與家人昨（28）日前往敦化南路上的京星飲茶餐廳用餐時，在「清炒小豆苗」驚見一隻死掉的蟑螂。對此，台北市衛生局表示，昨晚間接獲通報後，今（29）日已前往稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒，且餐廳無法出示員工教育訓練文件，已責令業者限期改善。

有民眾在社群發文指出，當天一家人點了約10道菜，並額外購買兌換券。前段用餐未見異狀，直到「清炒小豆苗」上桌時，母親翻動菜盤，赫然發現蟑螂屍體，當場身體不適、不停乾嘔，緊急跑到廁所漱口，餐廳員工前來處理時，竟還問「要不要提供甜湯跟水果漱漱口」。

對此，台北市衛生局指出，今日派員至現場依據食品良好衛生規範準則進行稽查，現場經查點心置放機器區有蟑螂出沒及無法出示教育訓練文件之衛生缺失事項，已責令2月2日前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

