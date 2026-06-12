台北「仲夏綠寶石」綠竹筍產季開跑！ 職人之手揭開在地筍農故事

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〔記者孫唯容／台北報導〕台北近郊竹林在夏季迎接綠竹筍的盛產，台北綠竹筍素有「仲夏綠寶石」美稱，台北市府產業發展局攜手台北市農會，以「職人之手」為主題深入產地，從產地故事、食農教育來支持台北綠竹筍。局長陳俊安表示，綠竹筍是台北土地給我們最好的夏日禮物，今年我們走進產地、貼近農友，想讓市民知道，每一支符合黃金比例的優質鮮筍，背後都是筍農在微光中與時間賽跑的功夫，是幾十年如一日的堅持與判斷。

今年5月起，產發局、北市農會深入綠竹筍產區，走訪8位長期投入筍園管理的在地筍農，透過深度訪談與影像紀錄，整理出「職人之手」系列內容。受訪農友雖有不同的人生背景與務農契機，有人因家族產業而返鄉接手，有人從協助家務逐漸投入專業栽培，也有人在竹林工作中找到生活節奏與自我價值；但他們共同展現的，是對土地、作物與職人的堅持。

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針對喜愛產地體驗的民眾，今年「採筍趣」活動也將開放報名，邀請市民走入臺北近郊綠竹筍產區，親身化身一日筍農。在農友與資深職人的帶領下，學習辨識採筍技巧，體驗挖掘鮮嫩綠竹筍的樂趣，並了解筍農掌握採收時機的專業與辛勞。

為方便市民於產季期間選購台北綠竹筍，今年也同步整理「買筍趣」販售資訊，彙整可配合販售本市綠竹筍之筍農資料，提供民眾查詢販售地點、時間及電話預訂方式等資訊，讓市民能更便利地購買當季臺北綠竹筍，把握最佳賞味期，將仲夏鮮甜帶回家中餐桌。

此外，產業發展局Facebook粉絲專頁推出「臺北綠竹筍有獎徵答」活動，邀請民眾以輕鬆方式認識綠竹筍產季、採收特色及相關活動資訊。更多臺北綠竹筍系列活動資訊，包含採筍趣報名、有獎徵答活動及買筍趣購買指南，將持續於「台北市農會休閒農業資訊入口網」及臺北市政府產業發展局Facebook粉絲專頁公告更新。歡迎市民把握產季，支持臺北在地好農產，將這份仲夏的職人滋味帶回家中餐桌。

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