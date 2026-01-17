台北 佩甫組合拜票 郭音蘭找戰友掃街

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，昨天早上陪同民眾黨北市松山信義區擬參選人許甫到吳興商圈掃街拜票。（張珈瑄攝）

地方選戰升溫，北市各黨議員參選人掃街拜票，紛紛找人衝聲量。前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，17日陪同民眾黨松山信義區擬參選人許甫掃街，2人組成「『佩甫』佩服」組合；國民黨中正萬華區擬參選人郭音蘭也找來台北市大安文山區議員楊植斗一同拜票，藍白陣營都找人輔選拚曝光，也為選情再添話題。

陳佩琪昨天早上陪同許甫到吳興商圈拜票，陳佩琪說，相信許甫一定沒有問題，因為跟許共事很久，於公她本身就是民眾黨終身黨員，於私在去年一整年許甫幫柯文哲發聲，心裡充滿無限的感激，「來這邊幫許甫，非常樂意。」

廣告 廣告

日前許甫到南港跟北市議員陳宥丞合體大玩諧音哏「相甫相丞」，和陳佩琪同台有無相關口號？許甫笑回，這是臨時腦筋急轉彎，現在想到的就是對陳佩琪犧牲假日時間幫他掃街，對他而言陳佩琪是最強母親，不只是小兒科醫師、全職婦女，又幫老公挺身而出 ，「佩服佩服」，「佩」跟「甫」，「佩服佩服」組合。

郭音蘭昨天也找來好戰友楊植斗夫婦到東門市場掃街、跟民眾問好，她也帶上和台北市副市長李四川聯名的春聯「好事發生」，親手送上新春祝福。

她表示，東門市場位於中正萬華與大安文山的交界，是她和楊植斗共同守護的地方，不僅是採買的核心，更是老朋友、好鄰居們搏感情的重要據點。她說，市場的人情味真的沒話說，感謝每一雙緊握的手與鼓勵，支持年輕人的聲音，「阿蘭都聽到了！」