台北 保護令效果差 議員促科技防暴

近年親密關係暴力案件頻傳，台北市議員張斯綱建議北市府仿效韓國推動「智慧手表定位追蹤系統」，以科技輔助執法即時保護被害人。（本報資料照片）

近年親密關係暴力案件頻傳，被害人雖聲請保護令仍受到傷害，台北市議員張斯綱指出，韓國3年前推動「智慧手表定位追蹤系統」，以科技輔助執法即時保護被害人，反觀台灣多仰賴手機App主動報案，在受脅迫的情況下明顯受限，應引進更精準的保護機制。北市社會局坦言，相關措施受技術、預算、隱私及跨縣市管控等限制，須由中央統籌研議。

張斯綱表示，自民國110年至114年10月，親密關係暴力共造成北市有9人死亡，占全市家暴刑事案件52.05％，其中違反保護令案件共1395件、達18.59％，更有591件、42.37％屬於「重複加害人」，顯示同一加害人多次無視法律禁令，保護令形同虛設。

他指出，近期北市信義區女公關命案，保護令生效僅1天被害人即遭殺害；新北市土城殺妻案更是當日開庭結束後即發生憾事，凸顯保護令從核發到執行時間落差與監控不足。

張斯綱說，韓國警方2022年推廣「智慧手表定位追蹤系統」，整合Wi-Fi、GPS及基地台訊號，相較傳統報案系統定位，成功率從30％提升至94％，誤差範圍也縮小至50公尺內；台灣雖有「警政服務App」或民間「HelpMee App」提供求助功能，但需使用者主動求救、操作手機，在緊急時刻恐緩不濟急。

社會局回應，北市都會區人口密集、高樓林立，導致GPS信號形成多路徑效應，會造成定位偏離，相關技術有賴電信業者整合強化，需克服高成本及隱私權適法性，另被害人活動軌跡常橫跨不同縣市，恐超過管控範圍，造成執行監控及緊急救援限制。

社會局表示，家暴政策制度規畫的中央主管機關為衛福部，科技防暴配套包括定位系統、跨部會資料整合與法律授權，須由中央統籌，確保跨縣市運作與系統一致性，衛福部已邀集相關部會討論科技設備監控可行性及研議修法，一旦中央研議推動政策，北市府會依權責配合辦理。