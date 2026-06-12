台北《口琴》變換我吹了沒？ 譯名惹議

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2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日舉行，片單中伊朗經典電影《Harmonica》（口琴）被譯為《換我吹了沒？》，部分影迷批評低俗、帶有性暗示。台北電影節12日回應，該命名是為了扣合劇情，為避免誤會，日前已聯繫導演說明命名緣由、文化脈絡及影展立場，將在接獲導演與發行商正式回應後，尊重意見及其決定。

今年的電影節在台北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，「焦點城市」主題鎖定伊朗首都、神祕而詩意的德黑蘭，並規畫「影史回顧」與「當代精選」兩大單元，選映21部經典與當代作品。

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其中，伊朗導演阿米爾納德瑞（Amir Naderi）於1974年推出的經典寫實電影《Harmonica》被譯為《換我吹了沒？》，隨即引起影迷討論，有人批「非常下流低俗」、「低級當有趣」、「取這種片名真的沒水準」，盼主辦單位能夠正視問題。

台北電影節昨回應，該作品描述漁村少年收到來自海外的口琴，引起村內少年爭相學習，並因共享與爭奪口琴而產生關係變化，為了扣合劇情，並達成易讀易記效果，因此以片中台詞作為片名《換我吹了沒？》。

台北電影節表示，因有影評人將片名往不同方向解讀，為避免誤會，台北電影節11日已透過國際發行商聯繫導演，說明中文片名的命名緣由、文化脈絡及影展立場。

台北電影節強調，尊重創作者及其作品，至於更名與否，在接獲導演與發行商正式回應後，將尊重導演與發行方所有意見與決定。