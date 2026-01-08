台北、台中和高雄實施免費營養午餐 新北是否跟進？ 侯友宜說話了

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北、台中、高雄先後宣布跟進免費營養午餐政策，那麼新北市是否也會跟進？對此，新北市長侯友宜今（8）日出席「鮮奶幸福週」政策啟動記者會前，被問及此事時表示，未來會不會走到營養午餐免費，除了各縣市在做以外，市府還會跟議員在盤整所有的財政資源、教育的資源，今年預算7日已在議會三讀通過，是否可順利編在明年，會盤整整體財政狀況做好適時調整準備。

侯友宜表示，此事已經討論多年，新北擁有全國最多的學生，但是卻是六都人均預算最少，如果新北市要開辦免費營養午餐，約要46億元。他表示，能多照顧孩子是好事，但財政分配過程要同時兼顧老幼照顧，才是正確的方向，市府會再跟市議會盤點所有財政、教育資源，預算是否可順利編在明年，明年會再盤整財政狀況、做好適時調整的準備，讓對長輩、孩子的照顧更全方位。

他表示，各縣市財政資源不同，涉及全國一制性部分，是否中央地方共同面對，中央其實也可以多考量，一起照顧更多長輩與孩子。

