台北、台中都被比下去？全台「最強跨年」網公認在這

生活中心／李明融報導

告別2025年，全台各縣市舉辦跨年活動，迎接嶄新的2026年，紛紛搬出重量級卡司陪國人一起最終倒數，有網友發文討論看了各縣市的跨年晚會後有感而發表示，台東縣是全台「最強跨年」，金曲天后張惠妹（阿妹）回家鄉開唱領軍下，還有玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等大咖，線上直播觀看人數更超過25萬，直呼「是不是2025最頂？」。





阿妹（右）返鄉一起陪大家跨年，還有A-Lin（左）、戴愛玲、玖壹壹等大咖齊聚。（圖／翻攝自「台東不一樣」臉書）

張惠妹成為這次全台跨年最大焦點，直播吸引超過25萬人線上觀看。（圖／翻攝自「台東不一樣」臉書）

台東跨年晚會今年話題十足，天后張惠妹（阿妹）把跨年夜獨家獻給家鄉台東，不僅壓軸登台迎接新年，更在正式演出前就先把氣氛炒到最高點，除了阿妹之外，還有A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、葛仲珊、范曉萱等多位重量級歌手輪番開唱，擔任壓軸的張惠妹則被安排在跨年倒數結束後登台，用歌聲替新的一年揭開序幕。除了經典歌曲外，阿妹也預告將獨家首唱新歌〈我的存在就是愛你〉，線上觀看人數更是飆到25萬人；有網友在看了各縣市的晚會之後，紛紛討論這次全台最強跨年是哪一縣市「台東跨年晚會是不是2025最頂？」、「台東怎麼可以大咖輪番上陣啊？」、「台東才是真台派跨年吧」。

台北101煙火同樣也是今年討論焦點之一，不過不少網友都認為台東這次贏了。（圖／台北101提供）



網友表示阿妹出場瞬間，線上人數直飆25萬，驚呼「台東怎這麼多人，可以到25萬，有沒有這麼扯…那台東不就一個幹翻全部」、「有大咖、有懷舊歌曲、有熱情觀眾，沒有無聊的主持人串場，完全想要一起動起來」、「現場CD品質」、「台東救了全台灣的跨年夜」、「氣氛最好」，還有人開玩笑說「這組合真的免費嗎」、「免費的聽到爽」、「唱到吐」、「不用官員、主持人、廣告斷法，好爽」、「今年最頂」。

原文出處：全台「最強跨年」是哪一場？網公認「這地」直播狂飆25萬人：現場CD品質

