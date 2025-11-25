台北 吳怡農炮口對內 綠炸鍋 戴錫欽︰真心話講得太晚

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農近日痛批「大罷免操盤手的預測與民意脫節」，引爆民進黨內不滿；國民黨北市黨部主委戴錫欽（中）25日表示，吳怡農若是講真心話，時機恐怕太晚。（邱芊攝）

爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農24日回應黨內對他「佛系打法」的批評，並以去年大罷免不如預期為例，指操盤手的預測常與民意脫節，引爆綠營黨內不滿。國民黨台北市黨部主委戴錫欽25日表示，吳怡農若是講真心話，時機恐怕太晚；國民黨台北市議員詹為元也說，吳在大惡罷時不跳出來反對，現在為了選市長背刺同志，相信綠營也會感到心寒。

吳怡農24日接受廣播節目專訪時，對民國112年立委補選對戰國民黨王鴻薇時，被批評太過「佛系」回應表示，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可獲肯定，並強調選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手預測也常與民意脫節，這是他從大罷免結果不如預期中學習到的。此話一出，綠營內部炸鍋，綠委沈伯洋更暗酸不知道操盤手在哪裡。

戴錫欽昨表示，如果吳怡農現在講的是真心話，恐怕講的時機稍微晚了一點，在大罷免階段，像民進黨立委王世堅等人表達不同看法，也遭民進黨內部批判，但至少王在那個時間敢講出這樣的真心話更值得肯定。

詹為元說，「不要被吳怡農騙了」，吳的訴求看起來好像很理性、反對藍綠仇恨，甚至直接打臉民進黨立院黨團總召柯建銘與賴清德總統，但在罷免王鴻薇時，吳一樣跟罷團站在一起，「當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對、沒勇氣跳出來指著賴總統鼻子說這些都是錯誤？」

詹痛批吳怡農為選市長就跳出來假理性，甚至背刺同黨同志，相信民進黨朋友也會感到心寒。

綠營不願具名議員認為，吳的發言不僅讓綠營支持者不滿，更直接傷透罷團民眾的心，想爭取支持必須謹慎考量。