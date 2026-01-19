台北「寶藏早餐店」突休業 熟客全撲空 萬人見1幕喊暖

台北中山區一間老字號早餐店，因老闆身體不適，暫時休息拉下鐵門，並在鐵捲門上貼出公告，一名男子發現，停業幾天下來，鐵捲門上慢慢貼滿熟客的祝福字條，熟客紛紛寫下「早日康復」等祝福，讓他看了直呼感動；《中時新聞網》查看Google評論可見，店家有4.7顆星的好評，當中有老顧客讚價錢實惠、老闆親切，是當地的寶藏店家。

原PO近日於Threads發文指出，工作室樓下有一間開了很久的早餐店，年邁的老闆娘總是能記住各種複雜的餐點，最近鐵捲門貼出公告表示，因身體不適暫時休息。

原PO發現鐵捲門上慢慢多出一張張紙條，寫著「早餐每天帶給大家元氣，換我們替您加油」、「祝老闆早日康復，沒有你的早上我都肚子餓」、「我是玉米肉鬆蛋加起司的羅小姐，早日康復」、「希望快快好起來，我要喝大冰奶」等溫暖字句，讓他看了忍不住感動。

該篇貼文吸引逾13萬人關注與按讚，更有網友認出這間店是位於北市中山北路一段的「美堡寶早餐」，《中時新聞網》查看店家在Google上的評論，擁有4.7顆星好評，不少老顧客看到原PO的貼文後，也在評論下留言祝福老闆早日康復。

翻開舊評論，不少人讚這間早餐店是當地寶藏店家，價錢實惠、老闆親切，吸引人一再回訪，「小小店面卻生意超好，餐點又實在便宜，像小時候的味道」、「老闆年紀雖大，卻依舊把每份餐點做得細心又美味」、「便宜好吃，座位舒適」、「三明治好吃，價格也實惠」、「老闆值得這麼多支持」。

