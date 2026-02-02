台北 年節食品抽檢 白木耳4成不合格

為保障民眾採購年節食品安全，台北市衛生局於農曆年前赴賣場、傳統市場、餐飲店及食品行展開大規模抽驗，共計檢測181件產品，另檢測醃漬及脫水蔬果。衛生局2日公布檢驗結果，有17件品質不符及3件標示違規，其中，白木耳不合格率高達4成最高；醃漬品有6件品質不符規定、4件商品標示不符，均已下架並依違反《食安法》規定處辦。

衛生局食藥科長林冠蓁昨指出，本次重點檢驗項目包括防腐劑在內共12種，以白木耳不合格率最高，分別有花旗坊有限公司、裕泰商行、南京東路5段291巷無市招攤販、環南市場雜貨區6號的白木耳，各分別檢出殺蟲劑等殘留，已全數要求下架。

此外，吉米蔬果商行販賣的青蔥、民族東路謝姓蔬菜攤刈菜、南京東路5段36號前無市招攤位的長年菜，及北市農會蔬果舖子的白蘿蔔，均驗出農藥殘留。台北嘉佩樂酒店使用的竹笙，被驗出重金屬鎘含量超標1倍；同岳軒小吃店乾巴西蘑菇同樣檢出鎘超標。此外，上海鄉村天母別館、雅苑粵菜港式茶飲及松品專會館，使用的開洋或蝦仁產品皆被驗出漂白劑二氧化硫超標，其中上海鄉村及雅苑粵菜港式茶飲無法指明來源，已經開罰3萬元罰鍰 。

乾貨類中，迪化街勝隆南北雜貨行的香瓜子，檢出甜味劑但未註明；大福慧素食食品商行開心果、city’super復興店販售烏魚子，含有甜味劑卻未完整標示；饒河街的陳家烏魚子檢出甜味劑及糖精，成分標示不清；木新市場鑫龍肉脯行的香辣牛肉干防腐劑超標，因來源廠商在台中已移請台中市食藥處。

另外，標示不符規定分別有全聯大同延平北分店化核李、家樂福天母分店野生金桔、家樂福超市北投光明店紫蘇梅及全聯東門店日式梅肉等，皆已移請所轄衛生局。

醃漬及脫水蔬果檢驗結果，木新市場廖辰宇攤位及環南市場清心酸菜豬與鴨血專賣各1件酸菜、好想摸魚莊敬店1件蕾心菜及酸白菜，遭檢出漂白劑超標；東杰商行1件小朴菜檢出防腐劑超標，以及Miso微笑韓國料理1件泡菜產品檢出甜味劑；另有4件商品標示不符，已移請所轄衛生局。