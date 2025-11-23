台北 擺脫腹瀉 溪山里明年改喝自來水

台北市士林區溪山里去年4月曾發生里民集體上吐下瀉，台北自來水事業處檢測溪山里自設水源系統水質，發現元凶為大腸桿菌群偏高，為提供民眾安全用水，北水處提出「偏遠高地自來水接管計畫」，自民國112年至今年10月底全市已改善457戶，預計民國116年共可改善1384戶。

溪山里去年4月8日爆發疑急性腸胃炎群聚感染，高達百餘人有腹瀉等症狀，由於當地是採用自設水源系統，經採樣溪山國小等地水質後，發現是大腸桿菌群數值偏高惹禍，當時市長蔣萬安要求先以投氯消毒滿足短期用水需求，並要盡速規畫明年完成溪山里等高地供水地區自來水接管。

北水處日前於市政會議專案報告「偏遠高地自來水接管計畫」，北水處表示，市府自112年至116年共投入7億元改善北市未接用自來水地區，預期1384戶可受惠。

北水處指出，目前改善計畫包括東山社區及燒寮庚聚落，預算共7500萬元可改善202戶，溪山里及平等里編列4.28億元改善575戶，預計明年10月底完工通水，其餘未列入計畫高地無自來水用戶仍有815戶，將陸續納入計畫改善。

蔣萬安說，市府為推動自來水接管及高地穩定供水，透過增設高地加壓站、儲水設施、調整區域配水管線，讓供水系統更加穩定，市府希望能在明年順利完成溪山里等地接管，也會主動協助居民接水。

蔣萬安強調，並非所有居民都樂見自來水管線進入自家，因為可能衍生額外費用，或對水質有疑慮，他請北水處要了解居民需求、溝通，也要求北市民政局與北水處合作，加強向民眾宣導定期清洗水塔，以維護飲水安全。