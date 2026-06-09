台北 改造東區 捷運出入口將增雨遮

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台北市近年持續推動東區商圈街區更新，市議員王閔生9日表示，北市捷運局目前規畫替12處忠孝東路四段地下街及捷運站出入口新增雨遮，藉此提升行人通行安全，以更具美感與通透性的設計改善既有街景，地方里長也建議，應將舊有6處出入口雨遮一併更新，才能提升整體風貌。市長蔣萬安回應，將逐步規畫推動各出入口雨遮改善工程。

王閔生昨在議會質詢表示，去年曾建議市府，縮減忠孝東路四段捷運忠孝復興站、忠孝敦化站及東區地下街出入口的面積，以增加行人空間，讓行人通行更方便。

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他指出，經捷運局評估因受限於結構與逃生等問題，難以全面調整，最終改為新設雨遮方案，不僅可提升行人進出安全，且新設雨遮採玻璃材質設計，兼具採光與通透性，相較於封閉式的既有雨遮，更具美觀。

不過，王閔生說，該區域共有18個出入口，捷運局目前規畫僅對於尚未設置雨遮的出入口增設12座新雨遮，但當地里長反映，捷運板南線已通車近30年，部分站體設施老舊，又不符合現代美學，因此希望能將現有的其餘6座雨遮一併更新。

王閔生表示，市府近年持續推動東區商圈環境改造，包括將拓寬忠孝東路四段人行道，並積極推動頂好廣場與龍門廣場改造工程，預計7月重新招標，為提升效率，他建議雨遮工程與廣場工程一併施作。

當地仁愛里長林宜蓁說，地方期待藉此契機一併翻新雨遮，才能真正復甦東區商圈經濟。

北捷公司總經理黃清信表示，廣場工程預計7月重新招標，若要一併更新出入口較有難度，但因地方期待已久，會盡快研議時程；蔣萬安強調，將逐步加速規畫期程，於各出入口增設雨遮。